Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Firari isim yakalandı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonla gözaltına alındıktan sonra "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklanan 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmada firari durumda olan Barış Kurt, Ankara’da yakalandı.

T24'te yer alan habere göre, Ankara Emniyetince kurulan özel bir ekip tarafından Barış Kurt'un saklandığı yere operasyon düzenlendi.

Kurt’un ismi, Kaplan tarafından işkenceye uğradığını iddia eden Erkan Doğan’ın beyanlarında geçiyordu. Doğan, eski çalışanı olduğunu söylediği Kurt’tan alacağını istediği için kendisine Kaplan’ın adamlarınca 2 gün boyunca işkence yapıldığını ve dişlerinin Kaplan tarafından kerpetenle söküldüğünü anlatmıştı.

Doğan, daha sonra tutulduğu evden kaçmayı başardığını, polisler tarafından Çankaya Emniyeti'ne götürüldüğünü, buradayken polis amirinin yanına gelerek kendisini şikayetçi olmaması konusunda tehdit ettiğini söylemişti.