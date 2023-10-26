Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Emniyet müdürü açığa alındı

Tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la yakın ilişkileri olduğu iddia edilen, 1. sınıf emniyet müdürü olan eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan açığa alındı. Aslan’ın yanı sıra, eski Emniyet Müdür yardımcıları Volkan Murat Kaşıkçı ve Mukadder Kardiyen de açığa alındı.

T24'te yer alan habere göre, açığa alınan eski Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aslan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya en yakın isimlerden biri olarak biliniyordu. Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı’na getirilmesinin ardından Aslan, ''kızak görev'' olarak tabir edilen polis başmüfettişliğine atanmıştı.

Daha önce de Kaplan’ın ilişkili olduğu iddia edilen ve aralarında eski Asayiş Şube Müdürü Oban Özay’ın da bulunduğu 9 polis açığa alınmıştı.