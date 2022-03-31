Ayhan Bilgen'in partisinin adı ve amblemi belli oldu: 'DSP'lileri öfkelendirebilir'

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve arkadaşları bugün Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (Ses Parti) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek.

Halktv'den İsmail Saymaz, partinin adı ve amblemine ilişkin "Eski HDP'li Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın da kurucular kurulunda yer aldığı partinin amblemi, ağzında zeytindalı taşıyan güvercin olacak. Pati renk olarak laciverti seçti. Bu amblem, mavi zemin üzerinde beyaz güvercinle özdeşleşen DSP'lileri öfkelendirebilir. Hatta başvurmaları halinde amblem benzerliğinden ötürü Anayasa Mahkemesi'nde dava açılabilir" ifadesini kullandı.