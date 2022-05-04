Ayhan Bilgen'den 'Türkçülük Günü' paylaşımı

Eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen'in, ırkçılığıyla malul Nihal Atsız'ın sağ siyasete kazandırdığı "3 Mayıs Türkçülük Günü"nde yaptığı paylaşım sosyal medyada eleştirilere sebep oldu.
Ayhan Bilgen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "3 Mayıs hem Dünya Basın Özgürlüğü Günü, hem Türkçüler Günü.Erdemli toplumlar katılmadıkları düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesini savunurlar. Küçük çıkarcı kesimler ise özgürlüğü sadece kendileri gibi inananlar için isterler" ifadelerine yer verdi. Gelen tepkiler üzerine cevap verme ihtiyacı duyan Bilgen, paylaşımına ek olarak "Gerçek demokratlık, 1945 yılında muhalif milliyetçi çizginin görüşlerine katılmasak da adil yargılanmasını savunabilmektir" dedi.
'Nazım Hikmet'den, Said Nursi'ye, Kıvılcımlı'dan Atsız'a'
Sosyal medyada eleştirilere yol açan paylaşımın ardından açıklamalarına devam eden Ayhan Bilgen, komünist şair Nazım Hikmet'le gerici Said Nursi'yi yine Türkiye Komünist Partisi'nin mücadele tarihindeki önemli bir isim olan Hikmet Kıvılcımlı ile faşist Nihal Atsız'ı aynı kefeye koydu. Yaptığı paylaşımda "Nazım Hikmet'den, Said Nursi'ye, Kıvılcımlı'dan Atsız'a ya herkesin ifade özgürlüğünü savunacağız, ya da toplumsal kamplaşmadan beslenen baskıcı uygulamalardan şikayetlenerek yarınlarımızı kaybedeceğiz" ifadelerine yer verdi.
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir?
3 Mayıs Türkçülük günü aslında Nihal Atsız'ın taraftarları tarafından ortaya atılmış bir gün olarak hafızalarda.
Konuya dair soL Haber Portalı yazarlarından Fatih Yaşlı'nın Kinimiz Dinimizdir-Türkçü Faşizm Üzerine Bir İnceleme adlı kitabında 3 Mayıs Türkçülük günü olarak kutlanan günün esasında Nihal Atsız'ın bir mahkeme günününde Atsız taraftarlarının protestosundan çıktığını, şu şekilde ele almıştı: