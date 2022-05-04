Binali Yıldırım: 1,5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu bize ait

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Kentte açıklamalar yapan Yıldırım, "Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını" söyledi.

Yıldırım, "İbn-i Haldun, 'Coğrafya kaderdir' demiş. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada sadece 85 milyonun sorumluluğunu taşımıyoruz. Ayrıca Kafkaslar da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da ve Balkanlar'da yaşayan 1,5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait. Onun için bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

AKP Genel Başkanvekili, "Türkiye'de sıkıntıların üstesinden gelmek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Bütün bunlar geride kalacak. Daha güzel günleri elbette beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz ve birbirimize kenetleneceğiz" ifadesini kullandı.