Ayhan Bilgen'den Demirtaş'a: Öcalan adına, Öcalan için, Öcalan'a rağmen...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir" ifadelerini içeren ve basın danışmanı tarafından düzeltilen savunmasına ilişkin Ayhan Bilgen'den açıklama geldi.

Ses Partisi Genel Başkanı Bilgen, "Kürt siyasetinin en büyük çıkmazı herkesin Öcalan adına, Öcalan için, Öcalan'a rağmen rol belirleme ısrarıdır. Oysa "silah bırakma" mı diyecek başka bir şey mi söyleyecek, kararını kendi verebilir. Siyaset başkası adına konuşmak değil kendi işini doğru yapmakla olur" dedi.