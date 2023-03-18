Ayhan Bilgen'den AKP'den adaylık yanıtı

HDP'den istifa ederek SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'den seçimlere yönelik açıklama geldi.

tv100 ekranlarına konuk olan Bilgen, AKP’den aday olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Bize yansıyan herhangi bir talep yok. Olmayan bir şey yüzünden yorum yapmayı, değerlendirme yapmayı siyasi etik açısından doğru bulmam. Biz seçimlere girmek üzere 41 il örgütlenme çabamızı kasım ayında tamamladık. Büyük kongremizi yaptık. Ama seçim haziranda olsaydı 6 aylık süremizi doldurup seçime girme hakkını elde edecektik. Ama ne yazık ki mayıs ayında seçim olunca bu mümkün olmadı. Yarın MYK’mızı toplayacağız. Seçimlerle ilgili partimizin tutumunu tavrını netleştirmeye çalışacağız. Biz seçimler ve ittifaklar konusunda çok net konuşuyoruz. Biz hiç kimseye kapımızı kapatmayacağız. Önümüzdeki günlerde eğer bir teklif gelirse bunu tartışıp değerlendireceğiz."