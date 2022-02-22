Ayhan Bilgen yeni partinin kuruluş tarihini duyurdu

HDP'den istifa ederek yeni siyasi parti kurma çalışmasına başlayan Ayhan Bilgen'den açıklama geldi.

DW Türkçe'ye konuşan Bilgen, "Teşkilatlanmamızı tamamlıyoruz. Örgütlenme seyrimizi Mart sonunda başlatacağız. Mart sonunda merkezi kuruluşu gerçekleştireceğiz, sonra da bölgesel toplantılarda ortaya çıkacak eğilime göre yerel örgütlenmemizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Bilgen, “Erken seçim olursa seçime ne şekilde girmeyi planlıyorsunuz?” sorusuna, “Seçimin zamanında olacağını varsayıyoruz. Ancak, seçim yasası kabul edildikten sonra, seçim yasasını uygulamak ya da uygulamamak, bu durum değişebilir. Uzlaşmaya bağlı. Uzlaşma da yaşanabilir, bir restleşme ya da kopuş da yaşanabilir. Her şart altında seçime yetişme planı yapıyoruz. Bu durumda da mevcut partilerle, örgütlenmesi daha ileride partilerle görüşerek, onlardan biriyle yola devam edebiliriz” yanıtını verdi.

Ayhan Bilgen, HDP'den partilerine katılım için görüştüğünüz isimler olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“HDP’nin bir başka versiyonu olma, HDP’nin fraksiyonu olma ya da HDP içinden bir başka klikle HDP’ye karşı hareket etme anlayışımız yok. Amacımız, demokraside yaşanan tıkanıklığı aşmaya dönük. HDP’ye oy vermeyen Kürt çevrelere de, bunun dışında demokrasi kaygısı olan çevrelere de sesleneceğiz. Bunun için sosyal demokratik çevrelere de büyük sorumluluk düşüyor. Buna karşın HDP’den bireysel olarak görüşmelerimiz de sürüyor. Ancak, HDP algısının ağır bastığı bir siyaset düşünmüyoruz. HDP, toplumun yüzde 10’unu yansıtıyorsa bizim de 100 kurucumuz olacaksa 10'u HDP'li olmalı. Sosyal demokrasiyi gözeten bir siyaset yapacağız. Bir kesimi öne çıkaracak anlayışımız olmayacak."