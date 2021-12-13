Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya üzerinden HDP’den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.