Ayhan Bilgen: AKP yeni çözüm süreci başlatabilir, MHP ikna edilmeye çalışılıyor

Türkiye’nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, “AKP’nin ‘Kürt sorununa’ ilişkin Abdullah Öcalan'ın dahil edilebileceği ve MHP'nin de ikna edilmeye çalışıldığı yeni bir çözüm süreci başlatabileceğini" söyledi.

Cumhuriyet'e konuşan Bilgen, 'İmralı'nın, Kandil'in, HDP'nin farklı planları, arayışları olabileceğini' söyleyerek, “Partiler üstü, kişisel siyasi hesapların üzerinde bir yere oturtabilirsek birlikte çözebiliriz. Partiler bu konuya, kendi öncelikleriyle değil, ülkenin ortak yarasının tedavi edilmesi ekseninde yaklaşmalı” ifadelerini kullandı.

Sürece “amaçsal yaklaşılması” gerektiğini söyleyen Bilgen, “Sorunun nihai çözümü demokratik anayasa konseptidir. Anayasa şeffaftır, kapalı kapılar arkasında yapılmaz. Böyle olduğunda da kimse ülke bütünlüğüyle ilgili kaygısız da kalmaz” diye konuştu.

'MHP bugün de 99 tutumunu takınabilir'

Bilgen, “MHP’nin ikna edilmesine” ilişkin ise 1999 sürecini hatırlattı. Bilgen, “İdamın kaldırılması konusunda doğru bir adım atan MHP, bugün de aynı tutumu takınabilir. Türk milliyetçileri hem cesur olmalı hem de gerçekten ülke sevgisinin gerektirdiği özeni göstererek hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

'Muhalefet karşı çıkarsa tuzağa düşer'

“İktidarın yeni bir süreç başlatması” durumuna karşılık muhalefet partilerine seslenen Bilgen, “‘Sorun yoktur, çözdürtmeyiz, konuşturmayız, dokundurtmayız’ modunda hareket ederlerse siyasi tuzağa düşmüş olurlar. İktidar bloku da dönüp, yeniden kazanmak istediği Kürt seçmene ‘Millet İttifakı’nın Kürtler için söyleyecek sözü yok. Onlara umut bağlamayın’ diyebilir. Muhalefetin bu tuzağa düşmemesi lazım. Ama bunun yanında tersi ihtimal de yok mu? ‘Türk milliyetçisi oy kaybetsin’ diye de denklem kuruyor olabilirler. Ülkenin çıkarları hepimizin siyasi hesabından daha değerlidir” yorumunu yaptı.