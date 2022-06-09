Demirtaş: Bahçeli Erdoğan’a, 'Çözüm sürecini boz’ teklifi yaptı

HDP eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 22’si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası’nın 13’üncü duruşması 7'nci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü duruşma salonunda görülmeye devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmasında ifade veren eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çözüm sürecini bozma yönünde teklif yaptığını ifade etti.

Demirtaş "Kamuoyu bu davayı izliyor ama en çok Saray izliyor. Her grup toplantısında Devlet Bahçeli illaki ismimizi geçiriyor, hakaret ediyor. Unutmamak için. Cumhur İttifakı halkımıza karşı işlenen suçların ortaklığıdır. Bu yargılama da ağır suçlarından biridir" dedi.

Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 Haziran’ın yıl dönümündeyiz. Ne olduğunu tekrar hatırlayalım. 7 Haziran’da HDP olarak bütün saldırılara rağmen yüzde 13,2 oyla Meclis’e girdiğimizde AKP artık tek başına iktidar olamadı. Devlet Bahçeli ‘Kürtler çok oldu. Kürtler aldıkları oyla siyaseti belirleyecek duruma geldi’ diyerek Erdoğan’a şu teklifi yaptı: ‘Çözüm sürecini boz. İçeride dışarıda Kürtlerin menfaatine ne varsa boz. Biz de seni başkan yaptıracağız.’ Erdoğan bunun neden kabul etti? Çünkü Erdoğan’ın önüne konulan dosyalardan birinde Erdoğan’ın suçları da vardı. Önce Kürtlere saldırılıp sürecin bozulmasına bir alt yapı oluşturmak gerekiyordu. İktidarın diyalog niyetinden vazgeçtiğini biz hendekler kurulmadan önce fark ettik. Olayların öyle büyümesini istiyordu ki hesapları başkaydı. Koskoca ordunun birkaç mahalleyi güvenlik açısından stabil hale getirmesi çok mu zordu? Başka bir amaç vardı? Biz o zaman çözemiyorduk ama zamanla farkına vardık. Meğerse Cemaatçiler darbeye zemin hazırlamak için operasyonu büyütüyor, iktidar ise karşı hamle yapmak için çalışıyor. Olan Kürtlere oluyor.”