AYEDAŞ’tan Moda Sahnesi’nin elektriğine ilişkin açıklama

Elektrikleri ikiz kez kesilen ancak buna rağmen oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, bir yandan tiyatro sanatından ödün vererek oyun sahneleyen tiyatroculara teşekkür ederken bir yandan da "özerk kamusal bir tiyatro" olduklarını belirterek elektrik saatini kendilerinin çalıştıracağını ilan etmişti.

Moda Sahnesi’nin bu adımı sonrası AYEDAŞ’tan açıklama yapılarak, "Moda Sahnesi’ne bu türde elektrik kullanımı durumunda mevzuat gereği alınacak tedbirler sözlü olarak iletilmiştir. Söz konusu uygulama, ilgili mevzuata göre kaçak elektrik kullanılması halidir" denildi.

''Moda Sahnesi’nin elektriği, benzer konumda olan tüm tüketicilere aynı şekilde uygulandığı gibi borcu nedeniyle kesilmiştir'' denilen açıklama şöyle:

"Kaçak elektrik kullanımı, teknik bilgisi olmayan kişiler tarafından sayaca müdahale edildiği için can ve mal güvenliği riski oluşturacağı gibi yakındaki tüketim noktalarının kaliteli ve kesintisiz enerji kullanımına da engel olmaktadır. Ayrıca bu durumun, piyasa işleyişi gereği kullandığı elektriğin bedelini düzenli olarak ödeyen diğer tüketicilerin faturalarına yansıyacağı da unutulmamalıdır.

Elektrik dağıtım şirketleri, elektrik tarifelerinin belirlenmesinden sorumlu değillerdir. Dağıtım şirketleri, tedarikçilerden iletilen zamanında ödenmeyen tüketim borçları nedeniyle veya kaçak elektrik kullanıldığının tespiti halinde ilgili tüketim noktalarının elektrik enerjisini kesmek ve kaçak elektrik tüketim faturası düzenlemekten sorumludur.

AYEDAŞ, düzenlemeye tabi olan elektrik dağıtım sektöründe ilgili elektrik piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görevini sürdürmektedir. Bu kapsamda, AYEDAŞ çalışanları mevzuat kapsamındaki kendilerine atfedilen görev ve uygulamalar dışında bir değerlendirme yapamaz veya işlemde bulunamaz.

Son olarak belirtmek isteriz ki, Moda Sahnesi’nin elektriği, benzer konumda olan tüm tüketicilere aynı şekilde uygulandığı gibi borcu nedeniyle kesilmiştir. Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi durumunda da mevzuat hükümleri uyarınca saha ekiplerimiz tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.''