AYEDAŞ’tan Moda Sahnesi’nin elektriğine ilişkin açıklama

Elektrikleri ikiz kez kesilen ancak buna rağmen oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, bir yandan tiyatro sanatından ödün vererek oyun sahneleyen tiyatroculara teşekkür ederken bir yandan da "özerk kamusal bir tiyatro" olduklarını belirterek elektrik saatini kendilerinin çalıştıracağını ilan etmişti.
Moda Sahnesi’nin bu adımı sonrası AYEDAŞ’tan açıklama yapılarak, "Moda Sahnesi’ne bu türde elektrik kullanımı durumunda mevzuat gereği alınacak tedbirler sözlü olarak iletilmiştir. Söz konusu uygulama, ilgili mevzuata göre kaçak elektrik kullanılması halidir" denildi.
''Moda Sahnesi’nin elektriği, benzer konumda olan tüm tüketicilere aynı şekilde uygulandığı gibi borcu nedeniyle kesilmiştir'' denilen açıklama şöyle: