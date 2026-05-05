Aydın'da Ülkü Ocakları Başkanını eleştiren gazeteciye saldırı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 05.05.2026 , 08:18
Aydın'da yerel bir haber sitesinin sahibi olan Aydın İl Temsilcisi Süleyman Topbaş'a saldırı gerçekleştirildi.
Topbaş cumartesi akşamı eşiyle birlikte Atatürk Kent Meydanı’nda yürürken, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığının yakınında kimliği belirsiz bir grupla sözlü tartışma yaşadı.
Tartışmanın fiziksel saldırıya dönüşmesi üzerine Topbaş'ın darbeldiği öğrenildi.
Topbaş'ın saldırının ardından şikayetçi olması üzerine, olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.
'İstifa çağrısı yaptı, Ülkü Ocakları saldırdı' iddiası
Topbaş'a saldıran grubun, kendilerini Ülkü Ocakları mensubu olarak tanıttığı belirtildi.
Topbaş'ın kısa bir süre önce Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Okan Bozkurt'a yönelik eleştirilerde bulunduğu ve istifa çağrısı yaptığı bir yazı kaleme aldığı öğrenildi.
'İfade özgürlüğüne ve basın vicdanına vurulmuş bir darbe'
Saldırının ardından Topbaş'ın imtiyaz sahibi olduğu haber sitesinde olayla ilgili yayımlanan haberde şu ifadelere yer verildi:
"Gazetemizin imtiyaz sahibi Süleyman Topbaş bugün akşam saatlerinde Aydın Atatürk Meydanında, Ülkü Ocakları mensubu olduğunu ifade eden şahıslar tarafından eşinin yanında saldırıya uğramıştır.
Yaşanan bu alçakça saldırı, ifade özgürlüğüne ve basın vicdanına vurulmuş bir darbedir. Kim olursa olsun, hangi camiaya mensup olursa olsun, bir gazetecinin eşinin yanında darp edilmeye çalışılması asla kabul edilemez."
