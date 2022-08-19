Aydın'da köylüler JES'e karşı nöbette

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy’de köylüler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile acele kamulaştırma yapılan alanda jeotermal kaynak arama sondajı (JES) yapılmasına karşı nöbet tutuyor.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da nöbet tutan köylüleri ziyaret ederek “400 hanelik bir köy. JES’ler olduğu zaman bu köyün buradan kalkması gerekir. Mezeköyü’ne karışmayın” dedi.

Yıldız, "JES’ler yapmak için köylülerin elinden bu arazileri almak istiyorlar. Köylüler kendi arazilerini satmak istemiyorlar. Ben burada özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanı’na, ‘ÇED raporu gerek yoktur’ diye yazı vermişsiniz bu JES’lere… Yani küçük fabrika açarken veya arıtma yaparken ‘ÇED raporu istiyorsun’ da koskoca JES yapıyorsun ‘ÇED raporuna gerek yok’ diyorsun. Bir an önce bunu düzelt" diye konuştu. (ANKA)