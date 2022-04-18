Aydın'da halkın temsilcileri seçildi

"Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçiyor" diyen TKP bugün Aydın'da Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde milletvekili aday adaylığı toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, TKP Aydın İl Örgütü adına Bilge Pınar Akkaya ve TKP milletvekili aday adayları Ali Yeniocak, İclal Ülkü Çiftçi, Yücel Aydoğan, İlker Akın, Bilge Pınar Akkaya, Burak Özdemir ve İrfan Ertel

konuşmalar yaptı. Sinevizyon gösterimlerinin de yapıldığı toplantı, İrfan Ertel'in müzik dinletisi ile son buldu.