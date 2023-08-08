Aydın'da 'barınakta kangal köpeği öldürüldü' iddiası

Hayvanseverlerin desteğiyle 60'a yakın köpeğin beslenmesi ve kısırlaştırılması çalışmalarını gönüllü yürüten emekli öğretmen Akın Dönertaş, baktığı kangal cinsi köpeğin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Sabah saatlerinde köpeğini ölü bulduğunu ifade eden Dönertaş, "Gece saatlerinde olan bir olay. Hayvanımız katledildi. Çok üzgünüz. Araştırmalarımız sürüyor" dedi.

‘Numuneler alındı’

Olay hakkında bilgi veren Dönertaş şunları söyledi:

"5 ay önce barınağımıza Kaymakamlık tarafından getirilen 70 kilo ağırlığında 12 yaşındaki belinden gerisi felçli kangal köpeğimiz öldürüldü. Otopside belli olacak ama şu anki göstergelere göre zehirlenme ya da boğulma şüphesi var. Tellerin arkasından direğe doğru çekilerek zarar verilmiş. Dişleri dökülmüş, ağzından kan gelmiş. Zehirlendi mi dövülerek mi öldü otopsi raporunda belli olacak. Veterinerimiz tarafından numuneler alındı. Bu köpek katledildi. Ben bu köpeğe 5 aydır bakıyordum. Kimseye zararı yoktu. Kameranın olduğu yerden kör noktaya çekilmiş. 2 metre gitti mi yoruluyor, yürüyemiyordu. Normal yaşam alanında 15 metre ileriye götürülerek öldürülmüş. Kameranın çekemeyeceği bir noktaya götürülmüş. Bugün polise başvurduk, mobese kameralarının olayı görüntüleyebileceğini düşünüyoruz. Web sitemizde bu köpeğimizle ilgili bir hikâye yayınlamıştık. Sokak hayvanlarına dikkat çekilmesini sağlamıştı. Kasıtlı olarak bu köpeğin seçildiğini düşünüyoruz." (ANKA)