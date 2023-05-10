Aydın ve sanatçılardan TKP'ye oy çağrısı

Aydınlar, bilim insanları ve sanatçılar, laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm için TKP'ye oy çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Seçimlere sayılı günler kala aydınlar, bilim insanları ve sanatçılar, Türkiye Komünist Partisi'ne oy çağrısı yapan videolar paylaştı.

Müzisyen Emin İgüs, 68'liler Birliği Vakfı Eski Başkanı Gökalp Eren, bilim insanı, fizikçi Prof. Dr. Hasan Karabıyık, müzik yazarı Murat Beşer, ressam Ayşe Yaltırım, tiyatro sanatçısı Latif Tiftikçi'nin paylaştığı videolarda laiklik, bağımsızlık, adalet, eşitlik ve sosyalizm TKP'ye oy çağrısı yapıldı.