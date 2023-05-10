Aydın ve sanatçılardan TKP'ye oy çağrısı

Seçimlere sayılı günler kala aydınlar, bilim insanları ve sanatçılar, Türkiye Komünist Partisi'ne oy çağrısı yapan videolar paylaştı.
Müzisyen Emin İgüs, 68'liler Birliği Vakfı Eski Başkanı Gökalp Eren, bilim insanı, fizikçi Prof. Dr. Hasan Karabıyık, müzik yazarı Murat Beşer, ressam Ayşe Yaltırım, tiyatro sanatçısı Latif Tiftikçi'nin paylaştığı videolarda laiklik, bağımsızlık, adalet, eşitlik ve sosyalizm TKP'ye oy çağrısı yapıldı.
◽️Müzisyen @EminIgus:— TKP (@tkpninsesi) May 10, 2023
🚩Adaletsizliğe, yoksulluğa, sömürüye karşı #OylarTKPye #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye #TKPGelirHerŞeyDeğişir #Secim2023 pic.twitter.com/LNJVYnHVx4
◽️68'liler Birliği Vakfı Eski Başkanı Gökalp Eren:— TKP (@tkpninsesi) May 10, 2023
🚩İşçilerin, emekçilerin bağımsız siyasi hattını güçlendirmek için, laiklik ve bağımsızlık için #oylarTKPye#Secim2023 #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye #TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/NrIJ0Hg1Hk
◽️Bilim insanı, fizikçi Prof. Dr. Hasan Karabıyık:— TKP (@tkpninsesi) May 10, 2023
🚩Laik, demokratik, bilimsel ve parasız eğitim için #OylarTKPye #Secim2023 #TKPGelirHerŞeyDeğişir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/yNCAlaSiQI
◽️Müzik Yazarı @muratbesercom— TKP (@tkpninsesi) May 10, 2023
🚩Adalet için, köklü bir dönüşüm için #OylarTKPye #Secim2023 #TKPGelirHerŞeyDeğişir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/pBzGQXThk9
◽️Ressam Ayşe Yaltırım:— TKP (@tkpninsesi) May 10, 2023
🚩Oylar Nâzım Hikmet'in partisine, #OylarTKPye #Secim2023 #TKPGelirHerŞeyDeğişir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/aoY8qff5zD
◽️Tiyatro Sanatçısı @aiskhilos2:— TKP (@tkpninsesi) May 10, 2023
🚩Sosyalist, laik bir Cumhuriyet için #OylarTKPye#Secim2023 #TKPGelirHerŞeyDeğişir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/9XGnn3MA55