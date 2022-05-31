Aydın Doğan'ın Rasim Ozan yazısını hangi isme yazdırdığı belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı, Aydın Doğan'a verdiği Bank Asya bilgisine ilişkin "şimdi bizim emrimizde olan bir arkadaşa bunu yazdırdı" demişti.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Kütahyalı'nın “Bank Asya'dan aldığım krediyi Aydın Doğan'a ben söyledim. Sonra Aydın Bey, ettiğimiz bir kavga esnasında, şimdi bizim emrimizde olan bir arkadaşa bunu yazdırdı, oradan çıktı bu Bank Asya” sözleriyle işaret ettiği isim, yani Aydın Doğan'ın emriyle yazıyı yazan ve şimdilerde iktidarın emrinde olan isim Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan.