Ayçiçek yağının fiyatı bir haftada yüzde 40 arttı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra Ukrayna limanlarında bekleyen ayçiçek yağı yüklü gemiler Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu adım ayçiçek yağı fiyatlarında kısa vadeli bir gerileme başlatırken, fiyatlar yine yükselme kaydetti. Market zinciri Migros'da 4 litrelik Yudum marka ayçiçek yağı 116 liradan satılırken bugün gelen bir zamla 159,90 liraya çıktı.