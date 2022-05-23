Ayasofya'da yeni vandallık iddiası: Duvarları kazıyıp poşete doldurdular

Müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülen Ayasofya'nın duvarlarının kazındığı iddia edildi.

Daha önce tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesiyle gündeme gelen Ayasofya'da tarihi su haznesinin kapağının da kırıldığı öne sürülmüştü. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarihi su haznesiyle ilgili iddiayı yalanlamıştı.

154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polislerinin görev yaptığı tarihi yapıya ilişkin yeni bir tahribatın olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.

Vaziyet.com.tr'nin paylaştığı görüntülere göre bazı ziyaretçilerin duvarları kazıyıp poşetlere doldurduğu görülüyor.