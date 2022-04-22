Vedat Milor'dan Ayasofya kapısı yorumu: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden

Ayasofya İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribatı gündeme getiren Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, bir görevlinin kendisine "İnsanlar burayı kutsal sayıyor, oradan geçerken kapı parçalarını da kutsal sayıp ağızlarına atıyorlar" dediğini söyledi.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaparak, "Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı" dedi.

Milor bir sonraki paylaşımında da, “Pantheon’un ya da Santiago de Compostela Katedrali’nin kapısıyla karşılaştırmak isterdim” notunu düştü.