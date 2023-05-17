'Ayasofya kabinesi' iddiası: Erdoğan'ın kazanması durumunda bakan olabilirler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 17 bakandan 15’i milletvekili adayı gösterilip, aday oldukları illerden milletvekili seçilirken, yeniden kabinede görev alıp almayacakları da merak konusu oldu.

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in haberine göre, Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dışında kalan bakanların tamamını aday göstermesi gündem olmuştu. Ancak bu kararın altında yatan nedenin seçimlerin kaybedilmesi durumunda, Meclis’te “gölge kabine” oluşturma düşüncesi olduğu iddia edildi.

AKP'li üst düzey bir yöneticiye göre, Meclis çoğunluğunun kaybedilmesi durumunda Meclis’te “etkin muhalefet yapılması” amacıyla Erdoğan böyle bir karar aldı.

Yeni kabine Ayasofya fotoğrafında mı?

AKP kulislerinde, ikinci tura kalan seçimlerin kazanılması durumunda kimlerin kabinede yer alacağı da konuşulmaya başlandı. AKP'li yöneticiye göre, mevcut bakanların büyük bir bölümünün seçimler sonrası bakanlık koltuğunu yeni isimlere bırakması bekleniyor.

AKP'li isim, yeni kabinede kimlerin olabileceğiyle ilgili seçimlerden hemen önce kampanya finali olarak değerlendirilen Ayasofya’da kılınan akşam namazına işaret etti.

Erdoğan, seçim programının finalinde yanındaki AKP'li isimlerle birlikte Ayasofya’ya giderek akşam namazı kılmıştı. AKP'li isme göre, bu programda Erdoğan’a eşik eden isimlerin bir bölümü de ikinci turda seçimlerin kazanılması durumunda, yeni kabinede görev alacak.

AKP'li ismin işaret ettiği programda, Erdoğan’a yeniden aday gösterilmeyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etmişti.

AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, ikinci turda Erdoğan’ın kazanması durumunda bakanlık koltuğunda oturmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

İki ismin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy’un da görevlerine devam etme ihtimalinin güçlü olduğu değerlendiriliyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin Meclis’te milletvekili sandalye sayısı 268 oldu. Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı ise 322 oldu. Tabloya göre Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu elde etse de 300 sayısının altına düşülmemesi için milletvekilliğinden bakanlığa çekilecek isimlerin de sınırlı olması bekleniyor.

Bu nedenle AKP'li yöneticiye göre de Meclis çoğunluğunun kaybedilmemesi için mevcut bakanların büyük kısmı bu dönem milletvekili sıralarında kalacak.

Urfa’dan aday gösterilen ve milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeniden bakan görev almayacak isimler arasında yer alacak. Bozdağ’ın yerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bakanlık koltuğuna getirilebileceği değerlendiriliyor.

Kartal İmam Hatipli Sim kabineye geçebilir

Erdoğan’ın Ayasofya’daki programında yer alan isimlerden birisi de AKP Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir’di. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Kandemir, uzunca bir dönemdir partide Erdoğan’dan sonra “ikinci adam” pozisyonunda olduğu ifade ediliyor.

Kandemir’in 2002 yılında AKP'nin İstanbul Gençlik Kolları yöneticiliği ile başlayan partideki yükselişi, 2018 yılındaki AKP 6. Olağan Kongresi’yle birlikte MYK ve MKYK üyeliğine kadar yükseldi.

14 Mayıs seçimlerinden önce AKP'nin milletvekili listelerinin oluşturulmasında da Erdoğan’dan sonra Kandemir’in etkisinin olduğu gündeme gelmişti. İddialara göre, Erdoğan gibi kendisi de Rizeli olan Kandemir’in 28 Mayıs’taki sonuçlara göre, kabine de görev alabileceği belirtiliyor.