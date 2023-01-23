Ayakkabı işçileri ücret zamları için dayanışma ağı kurdu

Ayakkabı işçileri ücretlerine yapılacak zamlar ve çalışma koşulları için dün bir araya geldi. Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte toplanan ayakkabı işçileri önemli talepler etrafında bir dayanışma ağı kurdu.

Ayakkabı sektörünün yerleştiği önemli bölgelerden biri olan İstanbul Sultangazi’de, bir çay evinde buluşan işçiler, çalışma koşullarını ve asgari ücrete yapılan zammın ardından ücret beklentilerini konuştu. İşçiler patronlardan önce masaya kendi taleplerini koymakta kararlılar.

İlk toplantılarında dayanışma ağı kuran işçiler, patrondan taleplerini de belirlediler. PE'den yapılan açılan açıklamada, "Şimdi sıra, daha çok ayakkabı emekçisinin bir araya gelip talepler karşılanana kadar vazgeçmeden mücadele etmekte" denildi.

Ayakkabı emekçilerinin toplantı sonrası yaptığı açıklama şu şekilde:

Ayakkabı emekçileri olarak taleplerimiz var: Geçinemiyoruz!

"Ayakkabı sektöründe çalışan emekçiler olarak patronlara sözümüz var: geçinemiyoruz!

Fazla mesai yapıyoruz, ustalığımızı gösteriyoruz, alın teri dökmekten kaçmıyoruz, tatil günü demeyip çağırılınca işe gidiyoruz. Bunlara rağmen bize reva görülen ücretlerle ne kiramızı ödeyebiliyoruz ne de çocuğumuza süt alabiliyoruz. Bize kölelik koşulları dayatılıyor.

Biz köle değil, işçiyiz!

Taleplerimiz için birlikte mücadele ediyoruz.

TUİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının altında zam oranı kabul etmiyoruz. İşe gittiğimizde, “elektrikler yok” ya da “hammadde gecikti” gibi nedenlerle “bugün izin gününüzü kullanın” diyerek eve yollanmak ve tatil günümüzde mesaiye çağrılmak istemiyoruz. İzin günlerimizin belli olmasını ve patronun keyfine göre izin günümüzü değiştirmemesini istiyoruz. İşin yoğun olduğu dönemlerde günde 14-15 saatlere varan süreklileşmiş fazla çalışma yaptırılıp, işin olmadığı günlerde ücretsiz izne çıkarılmak istemiyoruz. Yasal çalışma saatlerinin üzerinde çalışmak istemiyoruz. Sigortamızın aldığımız maaş üzerinden yapılmasını istiyoruz. Maaşımızın bir kısmını elden almak istemiyoruz, tamamının yasal şekilde ödenmesini istiyoruz. Mesai saatleri içerisinde yasanın belirlediği dinlenme ve yemek zamanlarının gasp edilmemesinive hakkımız olan dinlenme süresini rahat bir şekilde kullanabilmek istiyoruz. Kimyasallarla çalışmalarda koruyucu önlemlerin alınmasını ve yeterli hava sağlayan havalandırmaların olmasını istiyoruz."

🚩Boyun eğmeyen ayakkabı işçileri, yalnız değilsiniz!#PatronlarınEnsesindeyiz Ağı ile bir araya gelen ayakkabı işçileri önemli talepler etrafında bir dayanışma ağı kurdu ✊🏼



👇https://t.co/tAnQkhxIp7#BöyleGitmez pic.twitter.com/oA11VsjWN1 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 23, 2023

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