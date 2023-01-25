'Ayak işlerine yardımcı bayan inşaat mühendisi' ilanı veren firmaya tepki

Denizli’de bir firma yayımladığı iş ilanında "Ayak işlerinde de yardımcı olacak bayan inşaat mühendisi" aradığını duyurdu.

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu ilana "İnsan haklarına aykırı, mesleği itibarsızlaştıran iş tanımınızı da, kadınları ikincilleştiren istihdam alanınıza da kabul etmiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Bir iş bulma sitesinde de yayımlanan sözkonusu iş ilanında şu ifadeler yer aldı:

"1) Üniversitelerin inşaat bölümlerinden mezun olmuş ve daha önce statik proje yapmış olan ofis ayak işlerinde de yardımcı olacak tercihen bayan eleman alınacaktır.

2) Üniversitelerin inşaat bölümlerinden mezun olmuş olan Sta4cad ya da İdecad programlarında herhangi birine hakim daha önce statik proje yapmış ya da statik proje çiziminde uzun vadeli görev alabilecek tercihen bay eleman alınacaktır."

TMMOB'a bağlı odaların Denizli'deki şube başkanları ve temsilcileri tarafından yapılan açıklamada "Her mesleğe her işi yaptırma zihniyeti, cinsiyetçi ve yozluğun hakim olduğu bu ve benzeri firmaların varlığı hem ülkemiz hem mesleğimiz hem de geleceğimiz açısından utanç vericidir" denildi.

İşsizliğin tüm meslek alanlarının en can yakıcı sorunu olduğu ifade edilen açıklamada "Mesleği hiçe sayan, ucuz iş gücü gören, emek düşmanı, cinsiyetçi, kölelik koşulları dayatan bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz" diye belirtildi.