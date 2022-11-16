Ayağa kalkan öğrenciler soL'a konuştu: 'Zengin olsak servise binmezdik zaten...'

Iğdır'da dolmuşlara gelen zam sonrasında ücretler 8 TL yükselmiş ve öğrenciler isyan etmişti.

Zamlar sonrasında gidiş geliş ücretleri 16 TL'ye çıkarken, öğrenciler duruma tepki gösterdi ve geçinemediklerini ifade etti. Konuyla ilgili soL Haber'e konuşan öğrenciler, Iğdır'daki ulaşım sorunlarını ve içinden geçtikleri ekonomik sorunları anlattı.

'Öğrenciler eylem yapmasın diye önlem alıyorlar'

Neden bu eylemleri başlattınız? Sizi bu sürece götüren şeyler nelerdi?

Mehmet: Servis ücretleri için geçen sene 3 TL ödüyorduk. Bunu geçen sene 5 liraya çıkardılar. Biz de buna tepki gösterdik. Üniversite içerisinde bir yürüyüş düzenlemiştik geçen sene. Sonra da yetkililer geldi, hatta Vali geldi ve "Biz bu sorunları çözeceğiz" dediler. Protesto eden öğrencilere engel olmak istediler. Korkutmak istediler. Sonuç olarak öğrenciler geçen sene oyaladılar.

Bu sene de 5 lira olan servis ücretlerini 8 liraya çıkardılar. Servisler çok düzensiz. Belli bir sistem yok, herkes dersine geç kalıyor. Bazen öğrenciler 40 dakika servis bekliyor ve servis dolmadan da araç hareket etmiyor. Ögrenci sayısı fazla ve servisler yetersiz. Belediyeden araç da verilmiyor. Bir tür "akbil" sistemi de getirmiyorlar. Bu sorunu kimse halletmiyor, halletmek istemiyor. Öğrencileri bu servislere mahkum etmişler ve keyiflerince kararlar alıyorlar. Öğrenciler eylem yapmasın diye önceden uyarılarda bulundular. Sonra yaptıkları toplantılarda zammı açıkladılar. Biz buna rağmen yine eylem yaptık ve haklarımızı aradık.

'Para verdiğimiz halde derslere yetişemiyoruz'

Pahalı olması dışında başka ne gibi sorunları var üniversite servislerinin?

Baran: Araçların kaçta kalktığı ne zaman hareket ettiği gibi bir saat sistemi yok. Dolmadan hareket etmiyor servisler. Mesela öğrenci saat 13.30'da servise biniyor. Diyelim ki dersi 14.30'da ama servis 14.00'de kalkıyor ve yarım saat keyfi beklediği için insanlar saatler öncesinden evlerinden çıksa bile derslerine yetişemiyor.

Kimse sorumluluk almıyor bu konuda. Herkes suçluyu başka yerde arıyor. Öğrenciler bugün verdigi para karşılığında hakettikleri ulaşım kalitesine sahip degiller.

'Okul yemekleri çok kötü'

Peki ya okul? Okula ulaşınca sorunlar bitiyor mu?

Ayşe: Kampüste yemek fiyatları geçen sene 3,5 TL'ydi. Bu sene yemeklere de zam yapıldı ve fiyatlar 6 lira oldu.

Türkiye'nin birçok büyük üniversitesinde bu fiyatlar daha düşük ancak Iğdır'da 6 lira ve yemek kalitesi çok kötü. Okulda yurt çıkmayan ya da yeri olmayan öğrencilere kalacak yer temin ettiler ve yemek ve ulaşım konusunu çözeceklerine dair söz verdiler. Ama bu sözler havada kaldı.

'Geçen sene verilen sözler tutulamadı'

Geçtiğimiz sene de bir yürüyüş gerçekleştirmiş ve üniversite içinde yaptığınız eyleme Valilik çözüm sözü vererek sona erdirin demişti. Sonrasında neler oldu?

Zeliha: Geçen sene öğrencilerin yaptığı eylemden sonra verilen hiçbir söz tutulmadı. Tek mevzuyu çamaşır makinalarında çözdüler. Yurtlarda çamaşır makinası sorunu da yaşıyorduk. Sıra gelmiyordu bir türlü. Çoğu kez öğrenciler kirli kıyafetlerini tekrar giyiyor ya da şehirde varsa tanıdıkları, yanlarında kirli çamaşırlarını götürüp yakıyordu. Sayısı az olan çamaşır makinasi artırıldı. Ama onun dışındaki hiçbir talebimiz karşılanmadı. Hiçbir şikayete geri dönüş yapılmadı.

'Zengin olsak servise binmeyiz'

Son olarak ne söylemek istersiniz? Talepleriniz nelerdir?

Baran: Iğdır'da çok farklı şeyler dönüyor bence. Öğrenciler rant kaynağı olarak kullanılıyor. Tamamen öğrencileri sömürmek üzerine kurulu bir düzen hakim şehirde. Birçok şehir evet böyle ama burada öğrenciler nasıl olsa yalnız, kimsesi yok, büyük şehir de değil diyerek öğrencileri köşeye sıkıştırıyorlar.

Üniversitede yeteri kadar sosyal alan, eğlence, ve öğrenciye dönük herhangi bir kurgu yok. Öyle ki üniversite de öğrenci kulüpleri bile bulunmuyor. Buna izin verilmiyor. Olan kulüpler de yine birilerinin çıkarları için kullanılıyor. Öğrenciler bir hak talep ettiğinde ya da dertleri sorunları olduğu zaman kimseyle görüşemiyor.

Ortada belli sorunlar eksikler var ama bunları görmek istemeyenlerin kurduğu bi sistem mevcut şehirde. Yani okulu ve şehri bu sorunların kaynağı olan kişiler yönetiyor. Öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenilmiyor, ciddiye alınmıyor taleplerimiz. Bu yüzden, bu gibi sorunlar için birlik olup sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

Eylem olunca da "Aaa niye eylem yaptınız? Arkanızda kimler var?" diye şaşırıyorlar. Ancak arkamızda kim var kimden cesaret alıyorsunuz sorusunu soracaklarına, eylem yapan öğrencileri karşılarına alacaklarına sorunlara odaklansalar bir sürü sorun çözülecek aslında. Ama böyle bir niyetleri yok. Olay çıkmasın, kimse itiraz etmesin yemekhane fiyatları 20 lira olur biz de günlük 50 liraya okula gider geliriz. Zengin olsaydık servise binmezdik zaten.

Ama haberi okuyan saygıdeğer büyüklerimize de hatırlatmak isteriz. Koyun değiliz. Önümüze gelen her şeye eyvallah diyememiz. Geçinemiyoruz güç bela okumaya çalışıyoruz. Servis sorununun acilen çözüşmesini bekliyoruz.