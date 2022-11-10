Iğdır'da öğrenciler ulaşım zammına karşı eylem yaptı

Iğdır'da üniversite öğrencileri geçtiğimiz sene 2,50 TL'den 5 TL'ye yükselen dolmuş fiyatlarına tepki göstermiş ve bu ekonomik şartlarda geçinemediklerini ve okula gitmek için ulaşıma bütçe ayıramadıklarını söylemişlerdi.

Gelen yeni zam sonrası dolmuş ücretleri 8 TL yükselince öğrenciler isyan etti. Gidiş geliş ücretinin 16 TL'ye yaklaştığı süreçte öğrenciler duruma tepki göstererek geçiremedikten ifade etti ve şehir merkezinde gerçekleştirdikleri yürüyüşle zamları protesto etti.

Kiraların çok pahalı olduğunu zaten temel tüketim maddelerine bütçe ayıramadıklarını söyleyen öğrenciler artan ulaşım masraflarından dolayı birçok öğrencinin okula gidip gelmek konusunda sorun yaşadığını ekonomik nedenlerle okulu bırakan öğrencilerin olduğunu ifade ediyor.

'Öğrencilerin ücretsiz ulaşım taleplerinin arkasındayız'

Konuyla ilgili Türkiye Komünist Partisi Iğdır il örgütü de, "Türkiye Komünist Partisi Iğdır İl Örgütü olarak öğrencilerin ücretsiz ulaşım taleplerinin arkasında olduğumuzu ilan ediyor, ardı arkası kesilmeyen zam iddialarına derhal açıklama bekliyoruz!" açıklamasını yaptı.