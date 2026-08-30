Axios: CIA Direktörü Moskova’da Trump, Putin ve Zelenskiy zirvesi önerdi

CIA Direktörü John Ratcliffe'in, bu hafta Moskova’ya gerçekleştirdiği gizli ve ani ziyaret tartışılmaya devam ediyor.

Beyaz Saray'a yakın Axios'un haberine göre, Ratcliffe bu temaslar sırasında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bir araya geleceği üçlü bir liderler zirvesi önerisinde bulundu.

Ratcliffe, salı günü gerçekleştirdiği gizli ziyarette Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ile bir araya geldi. Kaynaklar, ziyaretin amaçlarından birinin Rus istihbarat yetkililerinin, ABD arabuluculuğundaki müzakerelere dönülmesi konusunda Putin’i ikna edip edemeyeceğini anlamak olduğunu bildirdi. Haberde, Ratcliffe’in Bortnikov’u diplomatik girişimleri yeniden başlatabilecek yapıcı bir aktör olarak değerlendirdiği ifade edildi.

The New York Times'ın aktardığı bilgilere göre Ratcliffe, Bortnikov’a savaşın mevcut durumuna dair "karanlık bir tablo" çizdi ve Rusya’ya durum daha da kötüleşmeden bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Trump: Olağan bir görüşmeydi

ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a yaptığı açıklamada Ratcliffe’in Moskova ziyaretinin "standart bir iş" olduğunu söyledi ve temasların Rusya’yı NATO topraklarına saldırmama konusunda uyarmayı amaçlamadığını belirtti.

Cuma günü ABD’li yetkililer, Ratcliffe’in Moskova’daki temasları ve üçlü zirve teklifi hakkında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i bilgilendirdi. Trump yönetiminin söz konusu zirve fikrini daha önce de gündeme getirdiği, Zelenskiy’nin teklife olumlu baktığı ancak Putin’in bu adımı daha önce reddettiği hatırlatıldı.

Kiev’den taarruz iddiası

Kiev yönetiminin Rusya’nın savaşı tırmandırma hazırlığında olduğuna dair istihbarat bulunduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Zelenskiy’nin Ofis Başkan Yardımcısı Pavlo Palisa, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada Putin’in orduya Ukrayna’nın kuzeyine yönelik bir taarruz için çeşitli operasyonel senaryolar hazırlama talimatı verdiğini belirterek Kiev ve Çernihiv’in kilit hedef bölgeler olarak belirlendiğini dile getirdi.

Müzakereler eylülde başlayabilir

Rusya ile Ukrayna arasında Trump yönetiminin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri, şubat ayı ortasında İran'a yönelik saldırıların ardından durdurulmuştu. Beyaz Saray temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner son aylarda taraflarla ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş ancak somut bir ilerleme kaydedilememişti.

Zelenskiy’nin Ofis Başkanı Kirilo Budanov, perşembe günü yerel basına yaptığı açıklamada ABD arabuluculuğundaki görüşmelerin eylül ayında yeniden başlayabileceğini duyurdu.

Zelenskiy ise cuma günü yaptığı açıklamada "Rusya ile yapılan görüşmelerde takınılan gerekli üslup" nedeniyle ABD’ye teşekkür ederek, Trump yönetiminin "neyin yapılması ve neye ulaşılması gerektiğine dair gerçekçi bir vizyon ortaya koyduğunu" ifade etti.

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