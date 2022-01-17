Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz kararı

Avusturya adli makamları, ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talebini kabul etti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Avusturya Adalet Bakanlığı, Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa ABD'ye mi iade edileceği konusunda karar verecek.

Sezgin Baran Korkmaz, ABD ceza yasalarına göre "kara para aklamak için komplo kurmak ve resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak" suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. ABD'nin iade talebinde bulunduğu Korkmaz hakkında Türkiye'de de "SBK Holding'e ait altı şirketin hesaplarında yapılan incelemelerde kara para aklandığı" şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye de iade talebinde bulunurken Avusturya Wels Mahkemesi, talebin Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesine 25 Ağustos'ta karar verdi.

Bir yandan ABD'nin iade başvurusunu inceleyen Avusturya Wels Mahkemesi, ABD'nin gönderdiği ek dosyaları da dikkate alarak bu talebe ilişkin kararını verdi. Mahkeme, ABD'nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle kabul etti.

Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek. Bakanlığın kararını Şubat ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor.