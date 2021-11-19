Avusturya'da karantina ilan edildi: Avrupa'da aşının zorunlu olacağı ilk ülke...

Dördüncü koronavirüs dalgasıyla boğuşan Avusturya, Pazartesi gününden itibaren tam bir ulusal karantina ilan etti.

Şansölye Alexander Schallenberg, koronavirüs karantinasının "maksimum 20 gün" süreceğini söylerken ayrıca 1 Şubat'tan itibaren "aşı olma şartı" olacağını da duyurdu.

Bu süreçte öğrenciler uzaktan eğitime dönmek zorunda kalacak, restoranlar kapatılacak ve kültürel etkinlikler iptal edilecek.

Avusturya böylece Avrupa'da Covid-19 aşılarını kanunen zorunlu hale getiren ilk ülke olacak. Schallenberg, "Beşinci dalga istemiyoruz" dedi. Ülkede tam doz aşılananların oranı Perşembe günü itibariyle yüzde 64 olarak açıklandı.