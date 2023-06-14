Avusturya Irak'a 10 asker gönderecek

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarafsız ve NATO üyesi olmayan Avusturya’nın Irak’a 10 asker göndereceği belirtildi.

Açıklamada, “bölgede istikrarın korunmasında Irak’ın kilit rol oynadığı, bu ülkenin güvenliğinin Avrupa ve Avusturya’yı doğrudan etkilediği” söylendi.

“NATO’nun Eğitim ve Danışmanlık Misyonuna katılımımızla Iraklı müttefiklerimizin terör, göç nedenleri ve düzensiz göçe karşı verdikleri mücadeleye destek sağlayacağız” denilen açıklamada, Avusturya’nın "insani yardım ve diplomatik çabalarının da süreceği" ifade edildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in, bu yılın sonuna kadar Irak’a resmi ziyarette bulunacağı ve Avusturya’nın Bağdat Büyükelçiliği'ni açacağı bilgisi paylaşıldı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarafsızlık ilkesini benimseyen Avusturya, herhangi bir askeri ittifaka üye ya da askeri çatışmada doğrudan taraf olmuyor.

Ancak Avusturya ordusu, NATO’nun 1994’te kurduğu “Barış için İttifak” isimli inisiyatifinde bugüne kadar çeşitli görevlerde bulundu.

Irak'taki NATO Misyonu'na asker gönderilebilmesi için 22 Haziran'da mecliste oturum düzenlenecek. Burada alınacak karar neticesinde askerler, Irak'a gidebilecek. (AA)