Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait konvoya bombalı saldırı

Irak'ta yabancı temsilciliklerin ve hükümet konaklarının yer aldığı başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge yakınlarında Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Sputnik'in haberine göre, bombanın infilak etmesi sonucu bir araçta hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Irak hükümeti araç konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık Avustralya ile dayanışma içinde bulunduğunu vurguluyor. İlişkileri düzenleyen ve diplomatik misyonları, kadroları, binaları korumaya ve çalışmaları ortak bağları güçlendirecek şekilde kolaylaştıran Viyana Sözleşmesi'ne bağlılığımızı belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.