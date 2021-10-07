Avustralyalı gazeteci Türkiye-Suriye sınırında Tinder'da IŞİD üyesiyle eşleşmiş

Avustralya'da ABC kanalında çalışırken canlı yayında olduğunu fark etmeyip hayallere daldığı görüntülerin ardından işine son verilen Natasha Exelby şimdi de çöpçatanlık uygulaması Tinder'da yaşadığı deneyimle gündeme geldi.

Halihazırda Channel 10'da haber sunuculuğu yapan Exelby katıldığı bir radyo programında bir seferinde Türkiye-Suriye sınırında görev yaparken Tinder'da bir diplomat ya da "şık" bir BM çalışanıyla tanışmayı umarken bir IŞİD militanıyla eşleştiğini anlattı.

32 yaşındaki Exelby başından geçeni şöyle anlattı:

"Birkaç yıl önce Ortadoğu'da Türkiye-Suriye sınırında çalışıyordum. Savaş haberleri geçerken arada yaptığınız gibi ben de Tinder'a girdim. Belki şöyle şık bir BM çalışanı, diplomat gibi birini bulurum diye düşünmüştüm. Gel gör ki bir IŞİD militanını sağa kaydırmışım! Ama çok çekiciydi."

Radyocunun "Profilinde ne yazıyordu? İşi neydi?" sorusu üzerine Exelby "Hayır tabii ki bu profilinde yazmıyordu. Ama konuşmaya başladığımızda 'geçinmek için ne yapıyorsun' sorusunu sordum. O da bana ne yaptığını söyledi" dedi.

Çöpçatanlık uygulamalarının genellikle insanların eşleşmemek istedikleri kişilerle ilgili seçenekler sunduğunu söyleyen Exelby "Ama bunun için (IŞİD militanı) bir kutu yoktu, yoksa var mıydı?. Bu yüzden biraz afalladım!" dedi.