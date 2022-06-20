Avustralya'dan Julian Assange kararı: Müdahale etmeyeceğiz

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden ile Julian Assange davası hakkında konuşup konuşmadığı konusundaki sorular hakkında açıklama yapmak istemediğini belirterek "Ortaklarımızla diplomatik ve uygun şekilde ilişki kuran bir hükümete liderlik etme niyetindeyim" dedi.

Sputnik'in haberine göre, ABD'den Assange hakkındaki kovuşturmayı bırakmasını talep etmesine yönelik çağrıları reddeden Albanese, Assange hakkındaki davaya kamuoyu önünde müdahale etmeyeceğini söyledi. İngiltere'nin Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar vermesinin ardından Avustralya kamuoyunda hükümetin müdahalesine yönelik talepler artıyor.

Başsavcı Mark Dreyfus ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, İngiliz hükümetinin kararına ilişkin Assange'ın davasının çok uzun sürdüğünü ve sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.