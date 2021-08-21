Avustralya'da virüs inkârcıları polisle çatıştı

Binlerce insan Cumartesi günü Avustralya'nın en büyük şehirlerinde koronavirüs önlemlerini ve aşıları protesto etmek için sokaklara çıktı. Protesto özellikle Melbourne'de şiddetli geçerken kısa sürede yürüyüşçülerle polis arasında çatışmalara dönüştü.

Victoria'nın başkenti Melbourne'ün merkezi iş bölgesinde yaklaşık 4.000 protestocu, koronavirüs kısıtlamalarına karşı toplandı.

Victoria eyalet polisine göre, 3'ü polis memurlarına saldırmaktan gözaltına alınanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 218 protestocu gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan her biri halk sağlığı yönergelerini ihlal ettikleri için 5.452 Avustralya Doları (3.900 ABD Doları) para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Altı polis memuru, şüpheli burun kırıkları ve beyin sarsıntıları da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Yerel polise göre, Sidney, Yeni Güney Galler'de daha küçük protestolar gerçekleşti ve şehir merkezinde yaklaşık 250 kişi yürüdü. 47 kişiye kamu sağlığı emirlerini ihlal etmek 50 Avustralya Doları (35 ABD Doları) ile 3 bin ABD Doları arasında değişen 260'tan fazla para cezası verildi. Bir polis memuru boynundan ve başından yaralandığı için hastaneye kaldırıldı.

Avustralya şimdiye kadar yaklaşık 1.000 ölüm dahil olmak üzere yaklaşık 43.000 koronavirüs vakası tespit etti. Ülke yetkilileri, en ufak vaka artışında bile defalarca sokağa çıkma yasağı getirdi ve sınırları sıkı bir şekilde kapatarak bazı yurttaşlarını yurt dışında mahsur bıraktı.