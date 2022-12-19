Avustralya'da kontamine ıspanaktan yüzlerce kişi etkilendi

Avustralya'da en az 230 kişi, kontamine ıspanak yedikten sonra deliryum, ateş ve kalp sorunları yaşadı. İtüzümü bitkisine karıştığı düşünülen kontamine ıspanakların Victoria eyaletindeki bir çiftlikten geldiği düşünülüyor.

Yeni Güney Galler bölgesi gıda zehirlenmesi dalgasından en çok etkilenen eyalet oldu. Eyalet Sağlık Bakanlığı, Pazartesi gününe kadar 164 vaka bildirdi. Bunlardan 42'si kalp çarpıntısı ve halüsinasyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Queensland eyaletindeyse, 42 kişinin belirtileri bildirmek için Zehir Bilgi Merkezini aradığı belirtildi. Victoria'da ise 20 kişi zehirlenme nedeniyle hastanenin acil servislerine başvurdu.

Canberra ve çevresini kapsayan başkent bölgesinde ise 10 vaka tespit edildi.

Avustralya'nın süpermarket zincirlerinden Woolworths, Costco ve Coles, zehirlenme olaylarının ardından geçen hafta sonlarında taze ıspanak yaprağı içeren bir dizi ürünü geri çağırdı.



Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları (FSANZ) ajansı, söz konusu ıspanak için ülke çapında acil bir geri çağırma uyarısı yayınladı. FSANZ, Woolworths, Coles, Aldi ve Costco süpermarketlerinin şubelerinden satın alınan önceden paketlenmiş salata ve tavada kızartma karışımları da dahil olmak üzere Victoria'daki bir çiftlikten geldiğine inanılan kontamine ıspanakları içerebilecek ürünleri atmaya çağırdı.