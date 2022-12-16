Ispanak alarmı: Halüsinasyon görenler hastaneye koştu

BBC'nin haberine göre, ABD merkezli büyük market zinciri Costco'dan Riviera Farms etiketli ıspanak satın alıp tüketen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık yetkilileri hastaların halüsinasyon, kalp çarpıntısı ve görmede bulanıklık belirtileri gösterdiğini bildirdi.

Riviera Farms yetkilileri, ıspanağa kenevir otlarının karışmış olabileceğini ancak bunların başka hiçbir ürüne karışmadığını vurguladı.

New South Wales Sağlık Bakanlığı (NSW), hastaneye kaldırılan kişilerde can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

16 Aralık paketleri güvenli değil

Bakanlık, markanın son kullanma tarihi 16 Aralık olan paketli ıspanakların tüketilmesinin güvenli olmadığını duyurdu.

Ispanağı yedikten sonra olağan dışı belirti gösterenlerin, derhal hastaneye başvurması istendi.

Riviera Farms sözcüsü, olayla ilgili derhal harekete geçtiklerini ve marketlerdeki ıspanakların raftan kaldırılacağını ifade etti.

NSW, halihazırda etkilenenlerin Sidney'den olduğunu, diğer eyaletlerdeki yetkilileri de uyardıklarını belirtti.