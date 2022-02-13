Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor 

Avustralya, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması gerekçesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna sınırındaki durumun "çok tehlikeli bir aşamaya geldiğini" belirterek "Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit etmek amacıyla yaptığı eylemler tamamen ve kesinlikle kabul edilemez bir şey" ifadelerini kullandı.

Morrison ayrıca Çin’i Ukrayna konusunda görüşmeye çağırarak, “Çin hükümeti, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasına karşı ürkütücü sessizliğini devam ettiriyor” dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Kiev'deki büyükelçilik personelinin Lviv'de Polonya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan geçici bir ofise yönlendirildiğini belirtti. Bakan Payne ayrıca, "Avustralyalılara, Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi. (İHA)