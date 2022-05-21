Avustralya Başbakanı Scott Morrison, seçim sonrası hükümetinin mağlubiyetini kabul etti

Avustralya'da İşçi Partisi federal seçimleri kazanırken, partinin yöneticisi Anthony Albanese Avustralya'nın bir sonraki başbakanı olmaya hazırlanıyor. Ülkenin mevcut Başbakanı Scott Morrison, bugün yapılan federal seçimlerde hükümetinin yenilgisini kabul etti.

Morrison, "Hükümeti yıllar önce sınırlarımızı güvence altına almış olarak bırakıyoruz. Ve hükümeti ulusumuzun savunmasını restore etmiş olarak bırakıyoruz." derken "Hükümet olarak ulusumuzun güvenliğine yatırım yaptık ve onu güçlü bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görev süresi sona eren Başbakan Morrison, İşçi Partisi'nden Başbakan olacak Anthony Albanese'ye de "en iyi dileklerini" diledi.

Cumartesi günü yapılan erken bir sayıma göre, Morrison'ın koalisyonu parlamentoda 38 sandalye sağlarken İşçi Partisi 71 koltuk kazandı. Bağlantısız yedi milletvekili de mecliste koltuk elde etti.

İşçi Partisi'nin vaatleri arasında mali yardım ve sağlam bir sosyal güvenlik ağı bulunuyor. Dış politikada İşçi Partisi Çin'i çevreleme politikalarını kuvvetlendirmek adına komşu ülkelerin ordularını eğitmek için bir Pasifik savunma okulu kurmayı planlıyor.