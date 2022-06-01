Avustralya ABD'ye bebek maması gönderecek

Avustralya hükümeti bugün yaptığı açıklamada, ABD sağlık düzenleyicilerinin ülke çapında bir kıtlığı gidermek için ithalat politikasını gevşetmesinin ardından, Avustralya'dan bebek maması tedarik etmek için ABD yetkilileriyle görüşüldüğünü belirtti.

Reuters'in haberine göre, Bebek maması üreticisi Bubs Australia, geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile anlaşmıştı. Üretici firma ABD'ye 1,25 milyon kutu bebek maması gönderecek. ABD'nin ayrıca İngiltere'den de 2 milyon kutu bebek maması satın aldığı açıklandı.

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Avustralya Devlet kurumları, ABD'ye bebek maması tedarikinin güvence altına alınmasına yardımcı olmak için Avustralya bebek maması endüstrisiyle aktif olarak ilişki kuruyor" dedi.