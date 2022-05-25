ABD'de bebek maması krizine ilişkin soruşturma başlatıldı

ABD Federal Ticaret Komisyonu, ABD'de yaşanan bebek maması sıkıntısına dair soruşturma başlatıldığını belirterek, mama pazarındaki şirket birleşmesi ve satın alma modellerinin inceleneceğini bildirdi.

Sputnik'in haberine göre, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nu tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında bebek maması sıkıntısı yaşanırken ailelerden yararlanmayı amaçlayan aldatıcı, hileli ve adil olmayan uygulamalara ilişkin inceleme yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, bebek maması pazarında yoğunlaşmaya neden olan faktörlere ve bu ürünlerde tedarik zincirlerinin kırılganlığına ışık tutulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Bebek maması pazarındaki birleşme ve satın alma modellerinin inceleneceğine işaret edilen açıklamada, konuya ilişkin kamuoyundan da bilgi talep edileceği belirtildi.

Komisyon Başkanı Lina Khan, konuya ilişkin açıklamasında, Amerikan aileleri için endişe, korku ve mali yüke neden olan bebek maması "kıtlığına" ilişkin gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

Komisyonun mama sıkıntısına katkıda bulunan veya buna müdahale etme kabiliyetini engelleyen faktörlerin belirlenmesi için soruşturma başlattığını vurgulayan Khan, bunun diğer hayati ürünlerde de benzer kıtlık riskinin nasıl en aza indirilebileceğinin belirlenmesinde yardımcı olabileceğini ifade etti.