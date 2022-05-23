ABD'de bebek maması kıtlığı büyüyor: New York'da OHAL

ABD çapında devam eden bebek maması kıtlığı nedeniyle ortaya çıkan vurgunculukla mücadele etmek için New York kentinde olağanüstü hal ilan edildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams tarafından Pazar günü açıklanan olağanüstü hal ilanı, şehrin Tüketici ve İşçi Koruma Departmanı'na perakendecileri kontrol altında tutarak fiyat artışını önleme gücü veriyor. Belediye Başkanı Adams, "Bu acil durum yürütme emri, bu temel malın fiyatlarını artırarak bu krizden faydalanmak isteyen herhangi bir perakendeciyi kontrol etmemize yardımcı olacak" dedi.

Şehir yetkilileri tarafından yapılan bir basın açıklamasındaysa New York'ta bebek maması için fazla para alındığını düşünen ebeveynlerin artık New York kenti resmi internet sitesine şikayette bulunabilecekleri belirtildi.

ABD, Şubat ayından bu yana ülke çapında bir bebek maması kıtlığıyla karşı karşıya. Bunun ötesinde dört bebeğin hastalanmasına ve bunlardan ikisinin ölmesini takiben, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Abbott fabrikasında yaptığı araştırmayı takiben bakteriyel kontaminasyon kanıtı bulması üzerine ülkedeki en büyük üretim tesisini kapatmıştı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, bebek mamasının market raflarına daha hızlı ulaşmasını sağlamak için FDA tarafından belirlenen güvenlik ve beslenme yönergelerini karşıladıkları sürece ürünleri denizaşırı ülkelerden ABD'ye taşımak için askeri bir operasyon başlattığını duyurmuştu.