Avustralya ABD'den HIMARS füze sistemleri alacak

Avustralya hükümeti bugün yaptığı açıklamada, 2026-2027 yılına kadar ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemini (HIMARS) satın almayı ve ülkeye konuşlandırmayı planladığını söyledi.

Hükümet, 1 milyar Avustralya Doları (682,3 milyon ABD Doları) değerindeki satın alma paketinin, 2024'ten itibaren Avustralya savaş gemilerindeki Harpoon gemisavar füzelerinin yerini alacak Kongsberg yapımı Naval Strike Missiles'ı içereceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, yeni silahların Avustralya silahlı kuvvetlerine "çatışmayı caydırma ve çıkarlarımızı koruma yeteneği" vereceğini söyledi.