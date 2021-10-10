Avukatlık bürosunda kadın cinayeti

Osmaniye’de, avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi 27 yaşındaki İbrahim Goncagül tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 23 yaşındaki Meltem Goncagül, tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahim Goncagül tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, 29 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. Meltem Goncagül, boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra İbrahim Goncagül de gelerek Meltem Goncagül'e tekme ve yumruklarla saldırdı.

Avukatlık bürosu çalışanlarının araya girmesine karşın saldırısını sürdüren İbrahim Goncagül, Meltem Goncagül'ü ağır yaraladı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Meltem Goncagül, buradan Gaziantep’teki bir özel hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Meltem Goncagül, olaydan 10 gün sonra dün yaşamını yitirdi. Meltem Goncagül’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün toprağa verildi.

Saldırı sonrası gözaltına alınan İbrahim Goncagül ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meltem Goncagül'ün 2 çocuğu olduğu öğrenildi.