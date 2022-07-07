'Avukatların avukatlık yaptığı için öldürülmediği bir düzeni birlikte inşa edeceğiz'

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Abdullah Türkoğlu kendisine dava açan Öznur Tufan ve avukat Servet Bakırtaş’ı ateşli silahla katletmişti.

Yurtsever Hukukçular konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş ve Dr. Ekrem Karakaya’nın mesleklerinin gereği olan kamu hizmetini gerçekleştirirken aynı gün öldürülmesi ne yazık ki kötü bir tesadüf değildir" denildi.

"Avukatların Avukatlık Yaptığı İçin Öldürülmediği Bir Düzeni Hep Birlikte İnşa Edeceğiz!" başlıklı açıklama şöyle:

Türkiye emeğiyle geçinenler için her gün daha yaşanılmaz hale getirilirken İstanbul’daki bürosunda öldürülen bir avukat ile görevi başında Konya’da öldürülen bir doktorun haberini aldık.

Meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş ve Dr. Ekrem Karakaya’nın mesleklerinin gereği olan kamu hizmetini gerçekleştirirken aynı gün öldürülmesi ne yazık ki kötü bir tesadüf değildir. Hukukun ayak bağı olarak görülmesi, barolarla ve avukatlarla açıkça kavga edilmesi avukatların değersizleşmesine ve düşman kabul edilmesine sebep olmuş, cumhurbaşkanının 'varsın giderlerse gitsinler' dediği doktorlar ise her gün yaşanan şiddet olayları karşısında oldukça zor çalışma koşullarıyla yalnız bırakılmıştır.

Halkımızın sağlık hizmetlerinden yararlanma ve savunma hakkının doğrudan zarar görmesine sebep olan bu değersizleştirme ve saldırılar, temel haklara erişimin ülkemizde emekçiler için mümkün olmadığını göstermektedir. Her iki saldırının da failleri yalnızca bu silahlı saldırıları gerçekleştirenler değildir.

Yurtsever Hukukçular olarak, İstanbul Barosu’nun bugün gerçekleştireceği eylemi ve bugün ve yarın gerçekleşecek duruşma boykotunu desteklediğimizi duyuruyoruz.

Avukatların avukatlık yaptığı için öldürülmediği bir düzeni hep birlikte inşa edeceğiz!

YURTSEVER HUKUKÇULAR