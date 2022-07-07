Avukat Servet Bakırtaş öldürülmüştü: Tunceli Barosu iki gün duruşmalara katılmayacak

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Abdullah Türkoğlu’nun, kendisine dava açan Öznur Tufan ve avukat Servet Bakırtaş’ı ateşli silahla katletmesinin ardından Tunceli Barosu acil olarak toplandı.

Toplantı sonrası karar alan Baro Yönetimi 7-8 Temmuz’da “Savunma, Savunmayı Savunuyor” diyerek duruşmalara girmeme kararı aldı.

Toplantı sonrası Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dersim Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş’ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi üzerine yapmış olduğu acil toplantı sonucunda;’ Avukatlara yönelik önlen(e)meyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyarmak ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde DURUŞMALARA GİRMEME çağrısı yapılmasına’ karar vermiştir. Tutuklu işler dışında CMK müdafilerine Yönetim Kurulu’muzun kararını gerekçe göstererek; özel vekil ve müdafilere de Yönetim Kurulumuzun kararına uyarak duruşmalara girmemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

İzmir Barosu ve Antalya Barosu da öldürülen avukat Servet Bakırtaş için 7-8 Temmuz tarihlerinde 'duruşmalara girmeme' çağrısı yaptı.