Avukatlardan TBMM'ye İmralı başvurusu

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 8 aydır haber alamadıkları Abdullah Öcalan'a ilişkin Bursa İnfaz Hakimliği ve Adalet Bakanlığı ile bakanlığa bağlı kurumların ardından Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvuruda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, avukatlar, “Sağlık durumları, tutulma koşulları, özcesi maddi ve manevi varlıkları konusunda derin endişeler yaratmaktadır. Bu durum aynı zamanda ulusal mevzuatın yanı sıra taraf olunan uluslararası sözleşmeler ile evrensel hukuk norm ve değerlerine aykırılık teşkil etmektedir” dedi.