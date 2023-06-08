Avukatlardan Can Atalay için çağrı: 'Derhal tahliye edilmeli'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay’ın cezaevinden tahliye edilmemesine yönelik tepkiler sürüyor. Hukukçular 7 ilde Can Atalay için eşzamanlı eylem düzenledi.

Adalet için Hukukçular Derneği, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Sol Hukuk, Sosyal Hukuk ve Yurtsever Hukukçular İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde ortak açıklama yaptı.

Avukatlar adına okunan ortak açıklamada, seçilme yeterliliği bulunan, milletvekili olarak seçilen ve mazbatasını alan bir milletvekilinin, seçimin üzerinden on beş günden fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen hala tahliye edilmemesinin kabul edilemez olduğu söylendi.

Öte yandan Atalay için Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen hukukçulara ise polis müdahale etti. Avukatların bina önünde açıklama yapmasına izin vermeyen polis, avukatların önünü kapattı ve basın açıklamasına engel oldu. Kolluk kuvvetlerinin avukatları binanın içine girmeye zorlaması üzerine arbede yaşandı.