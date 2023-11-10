Avukatlar ellerinde Anayasa, sırtlarında cübbeyle AYM'den Yargıtay'a yürüyecek

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Yargıtay'ın AYM'nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararını tanımayarak, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karşı Yargıtay'a yürüme kararı aldı.

TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yürüyüşün saat 15:00'te Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndan başlayacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasal düzeni açıkça ihlal eden kararı karşısında hukuk devletine sahip çıkıyor; tüm meslektaşlarımızı basın açıklamasına ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndan Yargıtay'a yapacağımız “Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşünde buluşmaya davet ediyoruz."

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen baro başkanlarıyla ve avukat meslektaşlarıyla birlikte yürüyüşü yapacak, ondan sonra tepkisini gösterecek, eylemsellik sürecini gösterecek ve yargının hukuk tarihine sürdüğü bu kara lekenin bir daha yaşanmaması için mücadelesini ortaya koyacak" demişti.