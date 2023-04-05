Avukatı kime oy vereceğini Sedat Peker'le paylaştı: Söz verdiğinden daha öte açıklamalar yapacak ama...

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ve sosyal medya kullanımı yasaklanan Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın, TELE1 ekranlarında Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu.
Ersan Barkın, Sedat Peker’in seçim öncesi yapacağını söylediği açıklamaları yapıp yapamayacağına ilişkin açıklamada bulundu.
Barkın'ın açıklamaları şöyle:
- Sedat Peker’in karşı karşıya kaldığı durum yalnızca kendini ilgilendirseydi iktidarla anlaştığı iddiası gerçek olurdu. Ailesini altüst eden bir durumda Peker’in ya da namus sahibi olan bir yurttaşın bunu kabul etmesi mümkün değildir. İktidarla anlaşan birinin ramazan kolisine el konulması mümkün mü?
- Bugün karşı karşıya kaldığı durum hukuki durum, Sedat Peker’in bu koşullar ortadan kalkmaz ise açıklamalarını bugün itibarıyla yapmasına olanak vermiyor. Ancak ben bu değerlendirmeyi bugün yapmıyorum ki. Dijital tecrit diye tanımladığımız Sedat Peker’in politik etkisi olabilecek herhangi bir paylaşımda bulunmasına olanak vermeyen, kendisine bağlı, kendisiyle ilişkilendirilen hesapların açıklama herhangi bir siyasal karşılığı olabilecek açıklama yapmasına olanak vermeyen bu durum ortadan kalkmazsa bu açıklamaları yapamaz.
- Seçime kadar bu koşulların kaldırılması noktasında iktidara alternatif olan bu blokun uluslararası karşılığı bulunması halinde bu tecrittin kaldırılması durumunda Peker, söz verdiği açıklamaları söz verdiği içerikten çok daha öte açıklamalar yapma kararlılığındadır.
- Ülkenin bugünkü seçimin varlık yokluk seçimi olduğunu en çok inandığımı, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimi Peker’e ilettim.