Avukatı adliyede 'rehin' almışlar: Eski başsavcı ve savcı sanık sandalyesinde

Tekirdağ Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008 yılı ortasında Çorlu Belediyesi’ne yönelik bir ‘yolsuzluk’ soruşturması başlattı. Dönemin Çorlu Belediye Başkanı Altan Ersin ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Başsavcısı Orhan Çetingül koordinesindeki soruşturmayı Savcı Engin Şimşek yürüttü. Soruşturma süreci devam ederken, o dönem stajyer avukat olarak çalışan Didem Boz, 29 Mayıs 2009 günü, dosyada taraf olmamasına rağmen, polis nezaretinde adliyeye getirildi.

Savcı kapısında başında polisle bekletildi

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, avukat Boz bir saat kadar, savcı Şimşek’in odasının kapısında bekletildi. Bu süre boyunca bir polis memuru Boz’un yanı başında bir an bile olsa ayrılmadı. Neden çağrıldığına anlam veremeyen Boz, bir süre sonra Savcı Şimşek’in odasına alındı. Bu esnada, odaya başsavcı Orhan Çetingül de geldi.

'Rüşvetin nasıl verildiğini anlat'

Dava dosyasına giren ifadelere göre Şimşek ve Çetingül, Boz’u, Çorlu Adliyesinde görevli hâkim S.U.Ö. aleyhine ifadeye vermeye zorladı. İddiaya göre Çetingül ve Şimşek, Hâkim Ö.’nün, soruşturma kapsamında tutuklanan 3 kişinin tahliyesi için rüşvet aldığını öne sürdü. İkili, sahip oldukları bu bilgiyi delillendirmek için Boz’un ifadesine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. İkili Boz’a “Seni gizli tanık yapacağız. Bir endişen olmasın. Hâkime, rüşvetin nasıl verildiğini anlatman yeterli” dedi.

Saatlerce 'aleyhe ifadeye' zorlandı

Boz, stajyer avukat olduğunu olaylara ilişkin bilgisinin olmadığını vurgulasa da iki savcıyı ikna edemedi. Boz, 3-4 saate yakın savcı Şimşek’in odasında kalmak durumunda kaldı. Boz, yaşadığı olay sonrası durumu yanında çalıştığı avukata aktardı. Yapılan görüşmeler sonrası, olayla ilgili Adalet Bakanlığı dahil ilgili kurumlara ihbarda bulunuldu.

'Başına iyi şeyler gelmez' tehdidi

Yapılan ihbarla ilgili uzun yıllar bir gelişme olmadı. Hatta Çetingül’ün yerine gelen başsavcı U.Y., avukat Boz’a şikâyetini geri çekmesini, "aksi halde başına iyi şeylerin gelmeyeceği" tehdidinde bulundu. Boz geri atmasa da şikâyetine ilişkin bir ilerleme de olmadı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ise Boz’un yaptığı şikâyet başvurusu dosyası raftan indirildi.

'Son soruşturma izni' verildi

Darbe girişimi sonrası Çetingül ve Şimşek de tutuklandı. Boz’un şikâyeti üzerine Çetingül ve Şimşek hakkında ilk olarak ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi bu kişilere ceza verdi. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na giden dosya, anılan suçtan zamanaşımına girdi. Çetingül ve Şimşek hakkında ‘kşiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçundan da son soruşturma izni talep edildi. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, anılan suç kapsamında son soruşturma izni verdi. Karara, Çetingül ve Şimşek’in avukatları itiraz etti. İtirazı Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme, itiraz başvurusunu reddetti.

İki eski savcının davası Yargıtay’da görülecek

Çetingül ve Şimşek’in yargılamaları Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde yapılacak. Bu arada, Orhan Çetingül, Ali İsmail Korkmaz’ın Gezi eylemleri sırasında öldürüldüğü süreçte Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısıydı. Orhan Çetingül’ün avukatı iddialara cevap vermedi.

O hâkim istifa etti, şimdi avukatlık yapıyor

Orhan Çetingül ve Engin Şimşek’in, aleyhine ifade verdirmeye çalıştıkları Hâkim S.U.Ö. ise 2011’de meslekten istifa etti. Halen Ankara’da avukat olarak görev yapan S.U.Ö. yaptığı açıklamada “Orhan Çetingül, cemaatin önemli isimlerinden biriydi. Bu yapılanmaya başından beri karşıydım. Ve bunu her ortamda da dile getirdim. Bu nedenle hedef oldum. Aleyhime ifade verdirmek için birçok kişiye baskı kurdular. 2011’de de istifa ettim” dedi.